Ufficializzato l’elenco partenti del Giro di Lombardia 2023. Personaggi che domani mattina gli appassionati comaschi potranno vedere da vicino alla partenza della gara ciclistica, che sarà dal centro storico alle 10.20. Saranno 238 i chilometri di corsa dal Lario a Bergamo con un dislivello totale superiore ai 4.400 metri. I corridori scaleranno in successione salite che hanno fatto la storia della “classica-monumento” quali Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta, Passo di Ganda e lo strappo di Colle Aperto, ultima fatica prima dell’arrivo in Via Roma.

Tadej Pogačar, vincitore nel 2021 e nel 2022, va alla ricerca di uno storico tris consecutivo, traguardo centrato in passato solo da Alfredo Binda e Fausto Coppi. Il suo connazionale Primož Roglič, reduce da una stagione trionfale con ben 15 vittorie tra cui il Giro d’Italia, e Remco Evenepoel, a quota 13 successi stagionali tra cui la Liegi-Bastogne-Liegi e il titolo iridato a cronometro, sono i suoi sfidanti più accreditati in un’edizione ricca di stelle. Tra gli altri big al via ci saranno Richard Carapaz, recentemente secondo alla Tre Valli Varesine, Enric Mas, secondo nel 2022, Mikel Landa, terzo nel 2022, Carlos Rodriguez, quinto classificato al Tour de France, Jai Hindley, vincitore del Giro d’Italia 2022, ed ex trionfatori della corsa quali Jakob Fuglsang (2020), Bauke Mollema (2019), Esteban Chaves (2016). Al via ci sarà un omaggio speciale a Thibaut Pinot, che si impose sul traguardo di Como nel 2018.

Tra i corridori italiani attenzione a Davide Formolo, Andrea Bagioli, Simone Velasco, Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada e Filippo Zana. Debutto per Filippo Ganna, campione olimpico e mondiale a cronometro, reduce dal quarto posto al GranPiemonte.