Tragico infortunio ieri intorno alle 18 sui monti di Sciuei nel territorio di Ronco Leventina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale, un 77enne cittadino svizzero domiciliato nella regione si trovava su una scala per eseguire dei lavori ad un’asta per bandiera. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è caduto per diverse decine di metri in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Il 77enne è morto sul posto a causa delle gravi ferire riportate.