L’allarme è stato lanciato lanciato dal Dipartimento del territorio del Canton Ticino. Nel corso dell’estate 2023 è stata confermata la presenza in Ticino del castnide della palma (Paysandisia archon), una farfalla infestante originaria del Sud America ma già presente da qualche tempo in più aree del Sud dell’Europa. Nelle zone in cui si trova, la farfalla – spiega il Dipartimento – rappresenta una seria minaccia per molte specie di palme, comprese quelle ornamentali esotiche, ma anche per la palma nana, specie europea molto importante per gli ecosistemi del Mediterraneo. I danni sono provocati dall’attività delle larve che scavano gallerie all’interno del cuore dell0albero nutrendosi dei tessuti vegetali e indebolendo le piante attaccate fino a portarle alla morte.

In Canton Ticino

La presenza del castnide della palma in Ticino è per ora stata confermata nel Locarnese (Brissago, Ronco sopra Ascona) e a Lugano. Il numero relativamente alto di palme attaccate a Brissago induce a pensare che la farfalla sia già presente ed attiva da qualche anno senza essere stata scoperta, afferma ancora il Dipartimento nel suo comunicato. La sua introduzione in Ticino, viene ipotizzato, dovrebbe essere avvenuta avvenuta attraverso l’importazione di palme infette e non attraverso le limitate possibilità di volo spontaneo della farfalla adulta dalle zone limitrofe.