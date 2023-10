Accoltellata dal fidanzato in casa a Como, in via Nino Bixio, è ricoverata in gravissimi condizioni all’ospedale Sant’Anna una ragazza di 21 anni. Il giovane che l’avrebbe colpita, 25 anni, è stato fermato dalla polizia ed è in carcere al Bassone con l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione è avvenuta attorno alle 22.30. Il 25enne, Michael Patellaro, originario della provincia di Varese e ora domiciliato a Como avrebbe impugnato un grosso coltello da cucina, con il quale ha ferito ripetutamente la ragazza al collo e in altre parti del corpo.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. La 21enne potrebbe essere stata aggredita durante una lite, forse per motivi di gelosia. Non è escluso però che il giovane abbia colpito la fidanzata all’improvviso, mentre la giovane era sul letto. La ragazza è stata ferita da numerose coltellate. La ferita più grave sarebbe al collo, ma la ragazza sarebbe stata colpita in diverse parti del corpo e ha perso molto sangue.

In via Bixio sono intervenuti i mezzi di soccorso e sono state subito allertate anche le forze dell’ordine. La 21enne è stata ritrovata riversa sul letto, in gravissime condizioni. Gli operatori sanitari hanno soccorso la giovane, poi trasportata d’urgenza al Sant’Anna. E’ ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e la prognosi è riservata.

I poliziotti, arrivati in via Bixio hanno trovato il 25enne sul pianerottolo, in preda al panico. Ripeteva che aveva combinato un guaio. Portato in questura, Michael Patellaro ha iniziato ad avere un atteggiamento aggressivo. Ha insultato e minacciato i poliziotti e ha poi aggredito un agente, che ha avuto bisogno di cure e ha una prognosi di cinque giorni.

Il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed è stato portato in carcere al Bassone. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Antonio Nalesso. Patellaro è accusato di tentato omicidio, oltre che di resistenza. Il giovane era già stato accusato in passato di altri reati, compresa la recente aggressione a un ristoratore che lo aveva inseguito perché il 25enne aveva pranzato nel suo locale ed era poi fuggito senza pagare.