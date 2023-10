Sarà un’altra settimana di chiusure notturne sull’A9 Lainate-Como-Chiasso.

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle ore 22 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 ottobre e dalle 22 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, tutti i veicoli, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In alternativa per i veicoli leggeri si suggerisce di utilizzare, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.

I veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, invece, una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, dovranno percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.