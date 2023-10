Controllati dalla polizia in piazza Roma, due ragazzi comaschi di 18 e 23 sono stati trovati in possesso di 9 e 2 grammi di hashish. Il 23enne ha detto di aver appena acquistato la dose dall’amico per 5 euro. Gli agenti della volante, con un cane antidroga della guardia di finanza di Como, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del 18enne a Monte Olimpino e hanno trovato in garage un altro grammo di droga. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 23enne è stato sanzionato amministrativamente per il possesso per uso personale della droga.