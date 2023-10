Natale a Como, il Comune pubblica l’avviso per la raccolta di interesse da parte delle associazioni di volontariato e di promozione sociale per l’utilizzo delle tre casette natalizie in piazza Grimoldi per il periodo dal 26 novembre al 7 gennaio.

Il mercatino di Natale, che da quest’anno trasloca da piazza Cavour per lasciar spazio alla pista del ghiaccio, prevede il collocamento di un numero massimo di 28 casette in legno o chalet. Nei documenti di Palazzo Cernezzi viene specificato che dovranno essere collocate un minimo di 20 o un massimo 25 in piazza Perretta, con la possibilità di posizionare anche strutture doppie, per la vendita (senza somministrazione) di prodotti anche alimentari “preferibilmente artigianali e tipici del territorio”.

Altre tre casette, invece, saranno collocate in piazza Grimoldi per ospitare a rotazione associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva del capoluogo che ne facciano richiesta e secondo un calendario predefinito. In questo caso le realtà del territorio che vorranno fare richiesta di uno spazio avranno tempo fino a lunedì 6 novembre alle 23.59.

Tra le condizioni per partecipare all’avviso si legge che a farne richiesta devono essere enti del terzo settore ed enti no profit e che le date nelle quali è possibile effettuare l’iniziativa della rassegna hobbistica possono essere indicate con un minimo di due giorni fino a un massimo di una settimana a partire dal 26 novembre, giornata di inizio degli eventi legati al Natale a Como.

Intanto a Palazzo Cernezzi è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle quattro offerte arrivare in Comune per la realizzazione del mercatino natalizio con l’opzione di organizzarlo anche per l’anno 2024.