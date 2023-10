Un uomo derubato del portafoglio che insegue il ladro nella zona di piazza Cavour. Un ubriaco in atteggiamento molesto in via Adamo del Pero. Doppio intervento della polizia ieri pomeriggio in centro Como. Due episodi distinti, sfociati in una denuncia e in un arresto, in entrambi i casi davanti a numerosi testimoni presenti nel capoluogo.

Attorno alle 13, mentre entrava in un negozio in via Giulini, un uomo è stato derubato del portafoglio. La vittima si è resa conto di quanto accaduto e ha inseguito e raggiunto il ladro in piazza Cavour. Una volta raggiunto, il malvivente si è tolto la maglietta e ha iniziato a ferirsi con la parte metallica di un accendino. E’ arrivata la volante della polizia di Como, che ha bloccato il sospetto ladro, un 25enne marocchino irregolare in Italia.

L’uomo è stato portato in questura e, dopo gli accertamenti, denunciato a piede libero per furto con destrezza. Il 25enne è stato poi accompagnato per accertamenti al pronto soccorso per un malore.

Alle 17, nuova richiesta di intervento delle forze dell’ordine in centro città. Un commerciante di via Adamo del pero ha chiamato il 112 per segnalare un uomo ubriaco e molesto che ha dato in escandescenze. Alla vista dei poliziotti l’uomo, un 37enne marocchino residente a Valbrona, ha iniziato a insultare e minacciare i poliziotti. Ha poi colpito l’auto di servizio e, una volta in questura, ha continuato nel suo atteggiamento violento e ha colpito gli agenti. Uno dei poliziotti, per un calcio ha una distorsione alla caviglia e una prognosi di venti giorni.

Il 37enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e insolvenza fraudolenta perché non aveva pagato le consumazioni nel bar in cui aveva bevuto.