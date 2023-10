Sfida al vertice per la Pallacanestro Cantù. Dopo la netta vittoria casalinga con Roma, domani, per la quinta giornata del campionato di serie A2 Girone Verde è in programma il big match tra i brianzoli, secondi in classifica e l’attuale capolista Trapani.

Alle 20.30 i biancoblu scenderanno in campo sul parquet del PalaShark. I padroni di casa, già vincitori della Supercoppa di A2 sono ancora imbattuti in campionato.

Per il sesto anno consecutivo sulla panchina trapanese siede coach Daniele Parente. Nell’estate, segnata dal cambio di proprietà, Trapani ha rivoluzionato però il proprio roster.

“Mi aspetto una partita difficile come è giusto e normale che sia – commenta coach Devis Cagnardi – ma anche una partita che possa essere piacevole per gli spettatori presenti e per quelli che ci seguiranno sugli schermi. Sappiamo tutti che Trapani è una squadra ben costruita, profonda, di talento e fisica, che ad oggi ha vinto l’unica manifestazione ufficiale, la Supercoppa, ed è imbattuta in campionato. Questa non è una sorpresa né per noi né per nessuno”.

“Abbiamo sia la necessità che l’urgenza di pensare a noi stessi – aggiunge il coach – Conosciamo la forza degli avversari e non lo nascondiamo, però è chiaro che abbiamo il nostro percorso e vogliamo migliorare di giorno in giorno, di settimana in settimana quindi anche in questa partita il focus sarà molto più su noi stessi che sui nostri avversari”.