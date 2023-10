Artigianato protagonista fino a mercoledì primo novembre a LarioFiere per la cinquantesima edizione dell’esposizione che celebra il saper fare. Ingresso gratuito alla Mostra, aperta dalle 10 alle 20. L’inaugurazione, ieri, è stata l’occasione per festeggiare anche il mezzo secolo del polo fieristico erbese.

Tra gli appuntamenti previsti oggi una mostra di auto e moto d’epoca restaurate. Spazio poi all’economia, con un incontro dedicato alla lavanderia come modello sostenibile. Moda protagonista invece con la conferenza organizzata da Confartigianato Imprese Como con l’endorsement dell’ufficio di Como città creativa Unesco e con la collaborazione di Associazione Italiana Giovani per l’Unesco. La giornata si chiuderà con la sfilata di moda Metal (H) and Fashion organizzata da Confartigianato Imprese Lecco.

Domani, lunedì 30 ottobre, l’appuntamento con Tik Tok e l’evento “Il mondo artigiano assume nuove forme” in programma alle 14.30 nell’arena centrale. Per l’occasione saranno presenti i content creator Federica Pessina e Matteo Ciccone, Luana Lavecchia responsabile delle relazioni istituzionali di TikTok per Italia e Grecia, e Paolo Manfredi consulente per la trasformazione digitale di Confartigianato. Finale di giornata con il Movimento Donne Impresa di Como e Lecco e lo spettacolo teatrale “7 paia di scarpe”, con Valeria Ducato che si terrà alle 18.30 in Sala Porro.

Martedì 31 ottobre, alle ore 10, in Sala Porro, appuntamento con il convegno dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine di Como e Lecco. Per tutta la giornata del 31 ottobre si potranno anche effettuare controlli medici gratuiti. Resteranno sempre attivi i laboratori e la possibilità di visitare la Collettiva casa.