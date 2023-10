Fine settimana sui monti lariani per Filippo Neviani, in arte Nek. Il popolare cantante ha passato sabato e domenica tra i monti Boletto, Bolettone e Palanzone. Le immagini con i suoi amici sono state pubblicate sui “social” dell’artista.

Una lunga camminata di allenamento in vista del trekking, in primavera, sulla Via Vandelli, una strada che collega Modena a Massa attraversando gli Appennini e le Alpi Apuane.

“Camminare mi alleggerisce l’animo e i pochi pensieri che si formano non sono pensieri pesanti” ha scritto Nek sualla sua pagina Instagram. “Anzi faccio proprio pulizia mentale. Seguo il ritmo del mio respiro e lascio libero lo sguardo. Poi il calore della compagnia, i paesaggi, i boschi, il rumore degli scarponi sulle foglie secche color fuoco, hanno un potere salvifico e terapeutico.

Anche in questa occasione ho potuto godere degli abbracci di coloro che ci hanno accolto ed ospitato e di chi era lì come noi di passaggio.

Questa camminata di 14 chilometri è servita anche per tenerci caldi in vista della via Vandelli in programma per la primavera prossima…a Dio piacendo”.