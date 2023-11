Notte di Halloween movimentata nel Comasco. Tra gli interventi del 118, quattro ambulanze si sono mosse per intossicazioni etilica. A Lipomo per un ragazzo 18enne, a Fino Mornasco per una giovane 21enne e poi ancora a Guanzate per un uomo di 57 anni e a Carimate per un 34enne.

Da segnalare in città anche un intervento per una probabile rissa tra due 18enni in piazza De Gasperi poco dopo le 2 che ha richiesto l’intervento anche degli agenti della questura di Como. Uno dei due ragazzi è stato poi portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso.