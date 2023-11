L’esondazione del Lago di Como in città ha portato inevitabili conseguenze anche alle linee degli autobus. Tema sul quale è intervenuto il Partito Democratico.

“Tutti i mezzi pubblici sono stati deviati sulla tangenziale, lasciando il centro di Como completamente senza servizio”. Dichiarano Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, e Alessandro Rossi, segretario del circolo di Como Convalle.

“Molti cittadini, pertanto, hanno dovuto attraversare la città a piedi (e ora mancano anche le passerelle in Piazza Cavour), sotto il diluvio e il forte vento, per poter raggiungere la fermata attiva più vicina”. Aggiungono gli esponenti dem. “Non sarebbe stato utile mettere a disposizione una piccola navetta circolare che prelevasse i passeggeri e li portasse sulla tangenziale? Possibile che il Comune, conscio della situazione di emergenza e delle previsioni meteo, non abbia pensato ai numerosi cittadini sotto la pioggia e non si sia mosso per trovare una soluzione? Tra l’altro, Asf ha comunicato le deviazioni, ma dal Comune di Como – dicono ancora Lissi e Rossi è mancata l’adeguata informazione alle persone”.

“Si chiede spesso di non prendere l’auto se non è strettamente necessario, ma è necessario garantire alternative, anche in situazioni eccezionali come quella di questi giorni. Chiediamo all’Amministrazione, in caso di persistenza del disagio – concludono – di attivarsi tempestivamente per non lasciare il centro di Como isolato”.