La Caritas diocesana ha programmato due serate per presentare nei territori della Diocesi di Como il XXXII Rapporto Immigrazione curato da Caritas Italiana e dalla Fondazione Migrantes.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 8 novembre a Morbegno (in provincia di Sondrio), nella sala Ipogea (in via V Alpini), alle ore 20.45. Il giorno successivo, giovedì 9 novembre, sempre alle ore 20.45, l’appuntamento è invece a Como al Cinema Astra di viale Giulio Cesare.

Durante le due serate sarà presente Oliviero Forti responsabile dell’Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana. Forti da oltre 20 anni si occupa dei temi collegati alla mobilità umana, prima in qualità di ricercatore e consulente per diverse università italiane, poi impegnandosi in attività istituzionali a livello nazionale e internazionale. Ha lavorato presso la Commissione Europea per la costituzione dell’European Migration Network. Più recentemente ha promosso la rete “MigraMed” attraverso il coinvolgimento delle Caritas dei Paesi del Mediterraneo impegnate sulla mobilità umana. Di recente ha dato alle stampe un libro dal titolo: “La mobilità umana”.

Nel corso della serata gli operatori Caritas interverranno con focus tematici sulla realtà migratoria nei diversi territori della Diocesi di Como.