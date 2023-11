Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, un mese alla sospensione dei lavori nella galleria San Fermo che da anni condizionano la viabilità sul territorio comasco. Secondo l’ultimo cronoprogramma fornito da Autostrade per l’Italia gli interventi in autostrada dovrebbero essere sospesi in concomitanza con il ponte dell’Immacolata, quindi l’8 dicembre.

Si tratta – come noto – di una sospensione temporanea perché gli interventi riprenderanno al termine della stagione invernale, quindi presumibilmente a inizio marzo per concludersi – questa volta, sempre come annunciato da Autostrade per l’Italia – in maniera definitiva nel mese di maggio.

“Possiamo confermare che la prossima stagione turistica non vedrà il cantiere sull’autostrada A9” è la doppia rassicurazione arrivata nei mesi scorsi da Luca Beccaccini, direttore secondo tronco Milano Autostrade per l’Italia e dal prefetto di Como Andrea Polichetti.

I lavori nelle gallerie sulla A9 da tre anni ormai condizionano la viabilità comasca. Gli automobilisti per evitare le code escono dall’autostrada per immettersi nel traffico cittadino, di fatto intasando le principali strade di collegamento della città.

Gli automobilisti comaschi dovranno dunque pazientare ancora qualche mese. Prima infatti la sospensione del cantiere durante le festività natalizie e i mesi invernali, poi la ripresa che dovrebbe durare tre mesi. Infine la fine dell’incubo traffico, con la conclusione definitiva del cantiere sull’autostrada A9, che, come detto, dovrebbe terminare entro maggio 2024.