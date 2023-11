E’ un punto di riferimento in città nell’aiuto alle persone senza fissa dimora e in difficoltà. Un punto di riferimento che ha permesso di distribuire sino ad oggi 120mila pasti caldi (in media 160 al giorno) grazie al lavoro quotidiano di 7 operatori e al coinvolgimento di oltre 250 volontari.



La mensa di solidarietà di Casa Nazareth a Como, attiva in via Don Guanella 12 sin dal 2021, è diventata un servizio indispensabile operativo a pranzo e a cena 365 giorni all’anno. Soltanto nel mese di ottobre i pasti distribuiti sono stati 5.600 con una media di 180 accessi. Dati eloquenti che indicano come le situazioni di povertà e marginalità comasche siano in aumento. Al progetto collaborano numerose realtà associative e di volontariato.

Spettacolo teatrale per sostenere le attività

Per sostenere la mensa e i numeri in crescita gli enti promotori lanciano una campagna di sensibilizzazione con una serie di iniziative sul territorio. Tra queste un appuntamento al Teatro Cristallo del quartiere di Breccia il 18 novembre in via Malvito. La compagnia amatoriale Svitol di Lipomo metterà in scena la commedia dialettale in tre atti “Dutur par danée, sart par Amur”

È possibile assistere allo spettacolo di beneficenza prenotando un posto alla segreteria della Caritas diocesana di Como. Per informazioni è a disposizione il sito www.casa-nazareth.it