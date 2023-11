Como ad Ascoli senza Tommaso Arrigoni, Luca Vignali e Alex Blanco. I tre giocatori non compaiono infatti nell’elenco dei convocati da mister Moreno Longo per la trasferta nella città marchigiana. Lariani in campo domani alle 14. Partita affidata all’arbitro Ivano Pezzuto, che in questa stagione ha già diretto Venezia-Como, gara terminata 3-0 per i padroni di casa. Agli azzurri non porta molto bene: lo scorso anno fischiò in Cosenza-Como (3-1) e in Como-Reggina (0-1).

I convocati di mister Longo

Oliver Abildgaard, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Pierre Bolchini, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Curto, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alessandro Gabrielloni, Nicholas Ioannou, Alessio Iovine, Liam Kerrigan, Ben Kone, Marlon Mustapha, Cas Odenthal, Marco Sala, Filippo Scaglia, Adrian Semper, Matteo Solini, Simone Verdi, Mauro Vigorito.