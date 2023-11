Laboratori per ragazzi con disabilità in orario extra scolastico a partire da sabato 18 novembre nel centro diurno di via Del Dos a Como.

Nei mesi scorsi è stato affidato il servizio – per un valore complessivo di oltre 280mila euro – che comprende la gestione per due anni per un totale di 84 settimane di attività.

Il primo anno il servizio sarà riservato ai bambini con disabilità media e medio/grave dai 6 ai 12 anni che frequentano la scuola dell’obbligo. Dal secondo anno in poi i servizi sociali del Comune potranno autorizzare la frequenza ai laboratori anche di ragazzi più grandi (dai 13 ai 17 anni). Il numero varia in rapporto agli educatori presenti, circa 8-10 bambini per due educatori.