Vittoria del Como nella trasferta di Ascoli. I lariani si sono imposti per 1-0. Decisiva la rete di Patrick Cutrone al 4′ del primo tempo. Su cross dalla sinistra di Nicholas Ioannou l’attaccante è stato abile a colpire sottoporta e segnare il gol che ha regalato il successo ai lariani. Una partita iniziata bene per gli uomini di mister Moreno Longo, che poi hanno subito la logica reazione dei padroni di casa. L’Ascoli si è reso pericoloso in più occasioni, ma la difesa del Como e il portiere Adrian Semper sono riusciti a bloccare le azioni degli avversari.

In attesa che si completi la tredicesima giornata, il Como sale al quinto posto in classifica a 21 punti alla pari con il Catanzaro, sconfitto in trasferta a Venezia.

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali gli azzurri tornano in campo sabato 25 novembre: allo stadio Sinigaglia sarà ospite la FeralpiSalò, che oggi ha pareggiato in casa per 3-3 contro il Bari.