Gomme da neve o catene a bordo, obbligo dal 15 novembre al 15 aprile. Si avvicina il momento di sostituire gli pneumatici della propria auto con quelli invernali per far fronte a forti piogge, neve o ghiacciate. Da mercoledì torna l’obbligo per gli automobilisti di montare gli pneumatici invernali o di dotarsi di catene da neve da tenere a bordo in caso di necessità.

L’ordinanza della Provincia di Como interessa le strade provinciali del territorio comasco e riguarda tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli. L’obbligo è in vigore anche sulle strade statali e sulle autostrade.

“Per circolare sulle strade provinciali del territorio, – si legge nel documento di Villa Saporiti – i veicoli dovranno essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto”.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo possono arrivare fino a 338 euro e, in alcuni casi è previsto il fermo del veicolo.