Stadio Sinigaglia di Como. La curva dello stadio Sinigaglia di Como è tutta blu. Nelle scorse ore sono stati infatti montati i mille nuovi seggiolini. Si attende però ancora il via libera dalla commissione di vigilanza per l’utilizzo delle nuove sedute da parte dei tifosi biancoblù.

L’annuncio dell’aumento dei posti a disposizione dei tifosi del Como era stato fatto più volte nel corso dei mesi scorsi. “Vogliamo dare a mille comaschi in più la possibilità di seguire la squadra del cuore”, aveva spiegato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, durante il sopralluogo allo stadio cittadino nello scorso mese di agosto. Lo stesso era stato dichiarato da Mirwan Suwarso, manager rappresentante della proprietà del club, che in una lettera aveva scritto “Stiamo lavorando con le autorità per aumentare la capienza in curva di almeno mille posti il più velocemente possibile”. E ad ottobre era arrivato l’annuncio dell’ampliamento entro i primi giorni di novembre.

In base a quanto emerso, come previsto dall’iter in questi casi, si è svolta già una riunione del tavolo tecnico in Prefettura, alla presenza di tutti gli enti coinvolti. Conferme sono arrivate anche dal sindaco della città che la scorsa settimana, assieme all’assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Ciabattoni, ha partecipato alla riunione per i mille posti in più allo stadio Sinigaglia. Per il via libera all’utilizzo dei nuovi posti, e quindi all’aumento dei tifosi in curva, si attende la riunione della commissione di vigilanza, che appunto dovrà dare un parere definitivo sulla questione.