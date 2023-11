“Dal carcere non escono persone migliori. Le pene sostitutive e le alternative alla detenzione sono un vantaggio non solo per la persona condannata ma anche per la collettività”. Sono le parole di Edoardo Pacia, presidente delle Camere penali di Como e Lecco.

Rompere i pregiudizi sul tema del carcere e della condizione di vita del detenuto è stato uno degli obiettivi dell’evento organizzato oggi al Teatro Sociale di Como dal coordinamento delle Camere penali della Lombardia occidentale. Un momento di confronto non solo per addetti ai lavori ma che ha coinvolto i cittadini, in particolare i giovani.

Tra i temi trattati: le pene sostitutive, la giustizia riparativa, la funzione della pena, l‘importanza del terzo settore rispetto al carcere.