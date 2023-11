Consumare il pasto o ber un drink e poi alzarsi e lasciare il locale senza pagare. Non più episodi sporadici, anche nel Comasco – spiegano i carabinieri di Cantù – un fenomeno frequente che rischia di mettere in crisi bar e ristoranti. Gli ultimi casi in ordine di tempo hanno portato a tre denunce.

I militari della Tenenza di Mariano Comense hanno denunciato per insolvenza fraudolenta e furto un 41enne e una 31enne entrambi già noti alle forze dell’ordine perché dopo aver cenato in un noto ristorante, al momento di pagare il conto di quasi 190 euro, si sarebbero allontanati senza pagare e portando via anche una bottiglia di grappa. Gli stessi militari hanno poi denunciato sempre per insolvenza fraudolenta anche un 35enne di origini straniere, anch’egli già noto alla giustizia. Anche in questo caso l’uomo, in compagnia di una donna, dopo aver pranzato in un noto ristorante al momento di saldare il conto da 100 euro si è allontanato senza pagare lasciando in pegno il suo documento d’identità risultato regolare e in corso di validità.