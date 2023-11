Il Como torna in campo al Sinigaglia sabato 25 novembre alle 14 contro la Feralpisalò. La prima partita agli ordini di mister Cesc Fabregas dopo l’esonero, a sorpresa, di Moreno Longo.



Sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara. I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19 di venerdì 24 novembre o fino ad esaurimento. Non sarà possibile l’acquisto il giorno gara.

La società Como 1907 comunica inoltre che dalle ore 12 di oggi è iniziata la seconda fase di vendita dei biglietti per le successive gare:

Como-Lecco, in programma sabato 28 novembre alle ore 18:30;

Como-Modena, di domenica 10 dicembre alle ore 16:15;

Como-Palermo, in programma sabato 23 dicembre alle ore 14:00.

Per l’acquisto dei tagliandi non sono più richiesti i codici di prelazione, ma entreranno in vigore le restrizioni territoriali:



Per Como – Lecco: l’impossibilità di acquisto per le persone nate nella provincia di Lecco.

Como – Modena: impossibilità di acquisto per le persone nate in provincia di Modena, Reggio Emilia e Bologna;

Como – Palermo: impossibilità di acquisto per le persone nate in provincia di Palermo