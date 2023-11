Brunate, canna fumaria in fiamme. E’ accaduto nel centro storico del paese in via Castello alle 19.30. Sul luogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio.

Il tempestivo intervento ha scongiurato il propagarsi dell’incendio ai tetti a ridosso dell’abitazione da cui è partito il rogo.

L’incendio ha interessato in minima parte il tetto e ha compromesso completamente l’utilizzo della canna fumaria. Per garantire acqua estinguente è stato necessario stendere 80 metri tubazione antincendio. Non si segnalano fortunatamente feriti.

Le persone residenti, allontanate a titolo precauzionale, sono rientrate a intervento ultimato, con diffida all’utilizzo della canna fumaria fino al ripristino delle condizioni di sicurezza