Passeggiava nella zona del Tempio Voltiano ai giardini a Lago con la droga in tasca ma non doveva essere in Italia. Denunciato dalla polizia di Stato. I fatti risalgono a ieri mattina. Durante i consueti controlli del territorio gli agenti hanno notato un 29enne gambiano domiciliato a Como che vedendoli ha cercato di sottrarsi cambiando strada.

Gli agenti lo hanno, quindi, fermato. La perquisizione ha permesso di trovare nascosti nel suo marsupio più di 9 grammi di hashish, suddivisi in 5 dosi. Portato poi in questura, a carico del 29enne è risultato un ordine a lasciare l’Italia emesso dal prefetto di Como nell’aprile di quest’anno. E’ stato sanzionato per il possesso della droga e denunciato in stato di libertà per la violazione alla legge sull’immigrazione. Dopo le formalità, è stato accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Potenza.