Como.Una raccolta firme per chiedere al Comune di Como di non chiudere la Scuola dell’Infanzia di Ponte Chiasso e il trasferimento della Scuola Secondaria di primo grado di Sagnino nella scuola Primaria di via Mognano.

Come oramai noto, la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere la struttura nell’anno scolastico 2024/2025 è arrivata nei mesi scorsi.

Le famiglie dei piccoli alunni assieme all’ex consigliere comunale Vittorio Mottola si sono recati oggi a Palazzo Cernezzi dove hanno depositato le firme raccolte – in totale 665 – presentando alcune alternative. La prima che la scuola dell’Infanzia di Ponte Chiasso venga trasferita nella Scuola Primaria di via Brogeda perché sono presenti spazi e aule per accogliere le sezioni. La seconda che non venga trasferita la Scuola secondaria Don Milani nella Scuola Primaria di Via Mognano, perché la struttura ha spazi idonei allo svolgimento delle attività didattiche in modo adeguato.

L’amministrazione al momento non sembra intenzionata a compiere passi indietro.