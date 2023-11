In America il Black Friday è ben altra cosa rispetto all’Italia ma il Belpaese ha ormai importato questo costume e da anni i consumatori attendono l’ultimo venerdì di novembre per fare i primi acquisti di Natale a prezzi ribassati. Anche a Como le vetrine indicano promozioni e attirano i clienti, già da giorni. Non solo una moda che arriva da oltreoceano ma – in tempi di crisi – una opportunità concreta per chi compra, per risparmiare, e per chi vende, per aumentare il giro di affari.

Marco Cassina, presidente di Federmoda di Confcommercio Como spiega: “L’acquisto scontato invoglia il cliente ma è bene che il cliente faccia attenzione e verifichi che si tratti di reali ribassi”.



Girando oggi per il centro città tra residenti e turisti i sacchetti non mancavano.