Economia lariana in rallentamento. Il quadro del comparto industriale attuale è stato tratteggiato dal presidente di Confindustria Como Gianluca Brenna a margine dell’assemblea generale di Confindustria Como, Lecco e Sondrio che si è svolta nel pomeriggio a Lariofiere di Erba.

“Next – Nuove energie per la Transizione”, il titolo scelto per l’appuntamento 2023, nel quale si è parlato di energia nel senso più ampio del termine.

Obiettivo di Confindustria per superare questo periodo di difficoltà, considerare le tre province come un’unica vasta area dove agire sui rispettivi punti di forza. E per avviare un percorso in questa direzione Confindustria ha affidato uno studio strategico a The European House Ambrosetti.

Il videomessaggio del ministro Giorgetti

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso con un videomessaggio l’assemblea generale di Confindustria Como, Lecco e Sondrio. Il ministro ha sottolineato come la manovra del Governo Meloni non cambierà neanche dopo i dubbi espressi dalla Commissione europea. “No, noi non rivediamo il tiro: – ha spiegato Giorgetti – Io l’ho detto due mesi fa, la manovra è seria, responsabile e prudente e ho aggiunto dopo il commento della Commissione, anche realista. È molto facile per chi sta lontano notare problemi o dare istruzioni o predicare, – ha aggiunto – poi chi è ‘in sala operatoria’ deve fare il massimo possibile con il massimo realismo, è quello che stiamo cercando di fare”.