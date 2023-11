Dopo lo scorso 17 novembre, nella giornata di oggi si torna a scioperare. In centro a Como il corteo della Cgil e Uil contro Legge di Bilancio e per chiedere al Governo i provvedimenti in materia di lavoro, sicurezza, sanità e politiche industriali, necessari – secondo i sindacati – per ridurre le diseguaglianze nel Paese.

A Como il corteo è partito da piazza Vittoria. I manifestanti hanno poi raggiunto le vie del centro storico passando per largo Spallino, viale Battisti, via Sauro, via Bertinelli, via Indipendenza, via Diaz fino a giungere in via Raimondi.

Una delegazione si è poi spostata in presidio sotto la sede della Prefettura in via Volta per esporre le proprie ragioni al Prefetto.

Disagi al traffico si sono verificati soprattutto al mattino per la chiusura delle strade per lasciar transitare il corteo