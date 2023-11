Derby lombardo per la Pallacanestro Cantù, impegnata, nel tardo pomeriggio di domenica, sul parquet di Vigevano. Palla a due alle 18, per una sfida che vede favorita la formazione brianzola, seconda in classifica. Vigevano, invece, ha finora vinto soltanto in tre gare sulle dieci finora disputate.

Una squadra di tradizione, Vigevano, che ha ritrovato dopo tanto tempo la serie A2. Cantù scenderà dunque in campo in un palazzetto caldo, anche se, come sempre, anche la fomazione di coach Devis Cagnardi potrà contare sul suppporto dei suoi appassionati tifosi.

Il club canturino potrà contare su una settimana di lavoro in più con il nuovo acquisto Riccardo Moraschini, elemento che può fare la differenza in questo campionato.

Il suo esordio nella gara vinta contro Casale Monferrato è stato decisamente positivo e da lui si attendono ulteriori conferme, a partire da questa trasferta.

Dopo il match di Vigevano, Cantù tornerà poi al PalaDesio, domenica 3 dicembre per l’incontro con la Juvi Cremona.