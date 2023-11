Parco di Villa Olmo, “iniziamo a preparare un futuro decoroso per la villa, mettendo un po’ di ordine”. Così il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv ha commentato la decisione dell’amministrazione di mettere mano al precedente regolamento – del 2018 – per l’utilizzo dei giardini della storica dimora. Il nuovo documento prevedere che non si potrà più accedere agli spazi verdi vicino al lago e sarà vietato anche andare in dici all’interno del giardino.

“Non è un percorso per mountain bike, – ha detto il sindaco – ci passano rider a 200 all’ora. Ora si dovrà scendere dalla bicicletta e camminare. Inoltre, non ci si potrà più sdraiare come se fosse un bosco alpino nella parte antistante la villa. Stiamo pur parlando di una dimora neoclassica tra le più belle al mondo. Abbiamo cominciato a riportare il decoro a Villa Olmo. C’era confusione, anche nei cartelli. Ora l’assessore al Verde Chiara Bodero Maccabeo, che ha portato la delibera in giunta, predisporrà tutta la nuova cartellonistica”.

Regole dunque più severe per quanti vogliono accedere e godere della bellezza del parco. Addio a picnic, tintarelle distesi al sole e giochi sull’erba davanti al lago. Resteranno invece accessibili le altre zone verdi del parco, a condizione che non siano danneggiate e dove non espressamente vietato.

“Iniziamo a mettere un po’ di regole anche lì – ha concluso Rapinese – Un pezzetto di città alla volta, cerchiamo di mettere ordine”.

Rivisti dall’amministrazione comasca anche gli orari di accesso al parco. A cambiare in particolare è l’orario invernale che nel nuovo regolamento viene prolungato di qualche giorno. Dal 1° ottobre e fino al 4 aprile il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20. L’orario estivo sarà in vigore a partire dal 5 aprile e fino al 30 settembre con accesso dalle 7 alle 23.