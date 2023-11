Il punto unico di cottura per le scuole di Como non partirà con il prossimo anno scolastico, come ipotizzato dal Comune di Como. Palazzo Cernezzi dovrebbe dunque prorogare ulteriormente l’appalto con l’attuale fornitore dei pasti, in attesa che sia completata la nuova struttura che dovrebbe sorgere in via Somigliana.

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha spiegato in diretta su Etv: “Non è in ritardo, stanno completando le procedure gli uffici dei settori Opere pubbliche e Servizi scolastici, stanno preparando la relazione per consentire alla giunta di selezionare il progetto che andrà a gara tra le due proposte arrivate”.

Nell’agosto scorso, in vista dell’attivazione del centro unico di cottura, il Comune di Como ha prorogato di un anno l’appalto per la ristorazione scolastica all’azienda che gestisce il servizio dal 2018, la Euroristorazione. Al vaglio l’ipotesi di un ulteriore prolungamento dell’appalto. Il nuovo servizio potrebbe partire nel 2025, alla ripresa dopo le vacanze natalizie.