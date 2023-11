Netta sconfitta di Cantù in trasferta a Vigevano. Coach Devis Cagnardi, allenatore di Cantù, non cerca scuse. “E’ stata la peggiore partita della stagione” spiega al termine l’allenatore dei brianzoli. “Abbiamo sbagliato l’approccio. In settimana pensavo di aver spiegato bene che avremmo trovato di fronte una squadra senza timori e un campo molto caldo. Siamo stati sorpresi, e questa è una cosa grave. Nel primo tempo non siamo mai riusciti ad opporre la nostra fisicità mentre Vigevano giocava bene. A noi sono mancati piglio e determinazione. Abbiamo commesso una lunga serie di errori”.

“Non possiamo archiviare così questa prestazione, dovremo riguardare attentamente il match – aggiunge ancora Cagnardi – Siamo stati presuntuosi nell’atteggiamento e anche da un punto di vista tecnico. Ci siamo disuniti nelle difficoltà. Sono tutti temi che ci dovranno portare a riflettere seriamente. Anche il parziale pesante a nostro sfavore nel finale non è stato un bel vedere: non abbiamo offerto un bello spettacolo, non c’erano intesa ed energia di gruppo. Non voglio nemmeno parlare di ambiente caldo: per ogni squadra deve essere un piacere giocare in queste situazioni, non un problema”.