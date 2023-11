Cantiere delle paratie del lungolago di Como, dopo lo stop forzato ai lavori imposto dal maltempo e dall’esondazione del lago che ha sommerso la parte del cantiere davanti a piazza Cavour, gli interventi sono ripartiti. L’obiettivo resta completare e quindi riaprire a cittadini e turisti piazza Cavour entro la fine dell’anno, quindi dicembre.

A ribadirlo nei giorni scorsi è stato l’assessore agli Enti Locali Massimo Sertori che ha inoltre annunciato che sarà in città mercoledì. L’appuntamento è fissato per il 29 novembre alle 13 nell’area di cantiere. Sarà presente anche il sindaco, Alessandro Rapinese. Un sopralluogo per verificare come stanno procedendo gli interventi e soprattutto capire se i tempi annunciati saranno realmente rispettati.

L’esondazione, durata 12 giorni, ha inciso perché ha fatto perdere due settimane. I lavori non si erano fermati del tutto se non sulla parte strettamente coinvolta. E anche qui appena è stato possibile le operazioni sono ripartite con la chiara volontà di recuperare il tempo perso.

Il tratto tra piazza Cavour e Sant’Agostino è stato completato. A mancare sono soltanto i parapetti – Regione deve scegliere il progetto da far poi realizzare e probabilmente le barriere saranno disponibili solo al termine dei lavori, il prossimo anno – e poi le panchine del prototipo di Ico Parisi, in questo caso invece è il Comune di Como che nei giorni scorsi ha affidato l’incarico per la realizzazione. SI tratta di 50 sedute – costeranno 2mila euro l’una – per una spesa complessiva per il Comune di 130mila euro. Anche in questo caso, saranno installate soltanto verso la primavera, in concomitanza con la fine dell’intero cantiere.

“Tutti i materiali necessari per il cantiere sono già stati reperiti e non ci sono dunque problemi in questo senso”, aveva spiegato Sertori nei giorni scorsi. L’obiettivo, per la Regione come detto, resta garantire la conclusione delle attività in piazza Cavour nei tempi previsti.