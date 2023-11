Conto alla rovescia per l’atteso derby del Lario. Domani alle 18.30 allo stadio Sinigaglia è in programma la sfida tra Como e Lecco, recupero della terza giornata. Partita che all’epoca era saltata in attesa delle decisioni della giustizia sportiva relativa ai ricorsi di una serie di squadre escluse dal campionato.

Una sfida molto sentita e temuta anche sotto il fronte dell’ordine pubblico, vista la rivalità che c’è da sempre fra le due tifoserie.

Per questo motivo è stato chiamato un arbitro di alto livello. Al Sinigaglia dirigerà Antonio Rapuano di Rimini, che nelle ultime stagioni è tra l’altro già stato designato in serie A in gare molto delicate come Napoli-Milan, Roma-MIlan e Salernitana-Napoli.

Seconda gara sulla panchina degli azzurri per il nuovo allenatore Cesc Fabregas. Il suo esordio, pur con qualche patema di troppo, è stato vincente, con il successo contro la FeralpiSalò per 2-1 sabato scorso al Sinigaglia. Mancherà Daniele Baselli, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel match contro la squadra bresciana.

Il Lecco, dal canto suo, dopo una pessima partenza ha rialzato la testa con il cambio di allenatore, con Luciano Foschi sostituito da Emiliano Bonazzoli. I blucelesti rimangono comunque nella parte bassa della classifica, in zona playout.

Alla vigilia il Como è invece quarto, ad una lunghezza di distanza dalla Cremonese. Proprio i grigiorossi nell’ultima giornata hanno battuto il Lecco per 1-0. Quella di domani è quindi un’occasione importante per la squadra di Fabregas: in caso di vittoria il Como guadagnerebbe, infatti, un posto in classifica.