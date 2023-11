Abitava a Bregnano e lavorava in amministrazione provinciale il ciclista morto sabato scorso in un tragico incidente a Solbiate. L’uomo, Enrico Balzanello, 56 anni, si è scontrato con un’auto mentre percorreva via cesare Battisti. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Como, intervenuti per i rilievi.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. Per il ciclista purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorsi, anche con l’elicottero del 118. L’uomo non aveva con sé i documenti e solo dopo alcune ore i carabinieri hanno identificato con certezza la vittima.

Enrico Balzanello abitava a Bregnano. Ingegnere, era un funzionario di Villa Saporiti e si occupava in particolare di opere pubbliche, soprattutto ponti. I colleghi ricordano che il ciclismo era una sua grande passione e che molto spesso arrivava al lavoro in bicicletta.

Sabato pomeriggio era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l’incidente che purtroppo gli è costato la vita. Il 56enne si è scontrato con una Wolkswagen Golf che viaggiava in direzione opposta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

La procura di Como ha aperto un’indagine per omicidio stradale. Il magistrato Antonio Nalesso ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.