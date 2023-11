“Ci sono 14 miliardi di investimento sulla rete ferroviaria. Il fatto che ci sia un binario che non funziona, l’interruzione per il maltempo, non sono fattori che possono essere addebitati a Trenord”. Queste le parole dell’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente dopo l’ennesima giornata di passione vissuta ieri dai pendolari della linea Como-Lecco. La causa: il ghiaccio sui binari. Moltissimi i lavoratori e gli studenti, alcuni minorenni, che si sono trovati a piedi. E a stretto giro, dalla Regione, arriva il classico rimpallo di responsabilità.

Questo mentre ieri la giunta regionale ha approvato la delibera per l’affidamento a Trenord della gestione dei servizi ferroviari regionali e locali fino al 2033. “Viene rinnovato per 10 anni – ha detto Lucente – ma come ogni matrimonio che viene celebrato, se le cose non funzionano, si può anche sciogliere”. Viene da pensare che un matrimonio, a fronte di problemi che già esistono allo stato attuale, non si sarebbe dovuto neanche celebrare.

Opposizioni in consiglio regionale all’attacco.