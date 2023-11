Il recupero della terza giornata allo stadio Sinigaglia tra Como e Lecco è terminato con il punteggio di 0-0. Una gara equilibrata in cui le occasioni migliori sono state per la formazione ospite, che ha colpito un palo ed una traversa. Seconda sfida sulla panchina dei lariani per mister Cesc Fabregas: il suo bilancio parziale è di un successo (2-1) con la FeralpiSalò e un pari, quello con i blucelesti.

Per effetto di questo risultato il Como sale a quota 25, al terzo posto nella classifica di serie B. I lariani, alla pari con la Cremonese, sono a cinque lunghezze di distanza dalla vetta, dove si trovano, con 30 punti, Parma e Venezia. Nel prossimo turno il Como sarà impegnato in trasferta a Bolzano contro il SudTirol (domenica ore 16.15). Proprio gli altoatesini, nell’altro recupero andato in scena ieri, hanno pareggiato per 1-1 con il Brescia.