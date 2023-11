Costo invariato anche per il 2024 per viaggiare sulle autostrade svizzere. Da domani, primo dicembre, sarà valida la vignetta del prossimo anno, in vendita al costo di 40 franchi. E’ possibile scegliere tra il classico contrassegno adesivo e quello elettronico.

La vignetta 2024, di colore verde, ha validità dal primo dicembre al 31 gennaio dell’anno 2025. Nonostante le voci recenti di un possibile aumento del prezzo del contrassegno, anche per il prossimo anno il costo rimarrà invece di 40 franchi sia per il contrassegno adesivo che per quello digitale.

Mentre il bollino tradizionale è associato al veicolo, quello elettronico è correlato alla targa di controllo. E’ possibile acquistare la vignetta digitale ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, nel caso delle targhe trasferibili, possibilità prevista per gli automobilisti svizzeri, i proprietari di veicoli hanno bisogno di un solo contrassegno elettronico, anziché di uno adesivo per ciascun veicolo. Se nel corso dell’anno si acquista un nuovo veicolo, non occorre più acquistare un nuovo contrassegno, a condizione che venga mantenuta la stessa targa di controllo. Allo stesso tempo, non è più necessario sostituire il contrassegno in caso di rottura del parabrezza.

La vignetta adesiva può essere acquistata ai valichi di frontiera e, in Italia, negli uffici dell’Aci, sempre al prezzo di 40 franchi. Il tagliando digitale può invece essere acquistato sul sito www.e vignette.ch tramite il portale «Via» dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Il controllo del contrassegno elettronico viene effettuato al confine dai collaboratori dell’Ufficio delle dogane e all’interno del Paese dalla polizia cantonale tramite verifiche a campione delle targhe di controllo.