Annunciati per il 12 giugno scorso, con sei mesi di ritardo rispetto al previsto dovrebbero finalmente iniziare i lavori di riqualificazione dei Giardini a Lago di Como. Il Comune ha firmato il contratto con l’azienda siciliana che si è aggiudicata l’appalto e a breve dovrebbe dunque essere concordata la consegna dell’area.

L’assegnazione dell’appalto è stata tormentata. A settembre, a sorpresa, Palazzo Cernezzi ha assegnato l’opera al consorzio siciliano che si era classificato al secondo posto nella gara – Helios Consorzio Stabile di Favara, in provincia di Agrigento – ma che era stato escluso perché gli uffici comunali avevano riscontrato la mancanza di un requisito. Poi il dietrofront, con l’annullamento del provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione dei lavori. Oggi, completate le verifiche e l’iter per l’assegnazione definitiva, la firma del contratto. Il gruppo siciliano ha offerto un ribasso del 15,9% rispetto all’importo a base d’asta.

Il progetto

Gli interventi prevedono la sistemazione dei percorsi del parco, la riqualificazione dell’area per bambini con il recupero dei giochi Parisi e una nuova illuminazione. Sarà costruito un nuovo fabbricato denominato “Battery”, attorno al quale troveranno spazio bagni pubblici e altri servizi per cittadini e turisti. Il recupero dei reperti presenti nell’area permetterà la realizzazione di un museo all’aperto. L’area sarà dotata di un sistema di videosorveglianza. Sono previsti inoltre interventi sulle aree verdi, l’abbattimento di alberi e siepi e l’inserimento di nuove essenze.

L’investimento previsto è di 1,8 milioni di euro, Iva esclusa. I lavori dovrebbero durare un anno. La fine dei lavori e l’inaugurazione dei nuovi Giardini a lago era prevista prima della prossima estate, in concomitanza con l’atteso termine del cantiere infinito delle paratie del lungolago.

I cantieri

Lo slittamento di sei mesi dell’inizio dei lavori cambia inevitabilmente i piani. La Regione, proprio nelle scorse ore ha confermato che il cantiere delle paratie, nonostante il ritardo di due mesi per piazza Cavour, sarà completato prima dell’estate. Se la scadenza sarà confermata, anche per la prossima stagione, comaschi e turisti dovranno fare i conti con i cantieri, seppure limitati all’area dei Giardini a Lago. Per vedere finalmente il waterfront della città di Como libero dai cantieri bisognerà attendere ancora un altro anno.