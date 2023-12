Contro i furti in casa e contro le truffe anche la Svizzera si difende, mette in campo maggiori controlli e diffonde consigli a tutela dei cittadini viste le imminenti festività.



La polizia cantonale insieme con le polizie comunali, la polizia dei trasporti e con l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini promuove l’iniziativa di prevenzione Prevena. Dal 4 al 23 dicembre incremento di forze dell’ordine sul territorio, nei luoghi di grande affluenza e sulle strade.



“I Ladri non vanno in vacanza nemmeno a Natale” si legge nella nota diffusa. Da una parte furti con scasso nelle abitazioni nelle ore di buio in particolare, dall’altra furti con destrezza ai danni di chi si muove nella folla per lo shopping. Senza dimenticare cene e altri momenti di convivialità in cui le case restano vuote.

In un’epoca in cui lo shopping e le prenotazioni per le vacanze si fanno sempre più online bisogna poi fare attenzione anche alle frodi informatiche.

I consigli

Quindi i consigli per gli acquisti in rete: diffidare da offerte troppo vantaggiose e verificare – se i siti non sono noti – attraverso le recensioni di altri utenti che esistano e siano affidabili. Chi si reca nei negozi e ai mercatini: evitare di portare con sé somme consistenti di contanti e preferire le carte di credito. Custodire il portafoglio in tasche interne. Chiudere le borse e tenerle sempre a contatto con il corpo, preferibilmente davanti.

Infine per prevenire i furti in casa oltre a chiudere sempre porte e finestre prima di uscire, conservare oggetti di valore e documenti importanti in una cassaforte in banca. E ancora, evitare indicazioni sui social rispetto ai propri spostamenti e simulare la presenza all’interno dell’abitazione.