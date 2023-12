Quattro nuovi casi di infezione da Hiv al mese nel 2023 trattati dal reparto di Malattie infettive dell’Asst Lariana. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids che ricorre oggi, 1° dicembre. Il tema scelto quest’anno è “Let Communities Lead” (Lasciate che siano le comunità a guidare) per sottolineare l’impatto delle collettività nel formulare soluzioni per prevenire e contrastare l’infezione da Hiv e contribuire alla salute globale.

L’hub dell’Asst Lariana, centro di riferimento a livello provinciale, nel corso del 2023 ha seguito all’ospedale Sant’Anna 847 pazienti con infezione da Hiv, 47 dei quali presi in carico come nuovi pazienti.

“Quattro di questi hanno contratto la malattia per tossicodipendenza, 43 per via sessuale – spiega Luigi Pusterla, direttore delle Malattie Infettive dell’Asst Lariana – Un dato, questo, che purtroppo ancora una volta mostra la costante sottovalutazione del pericolo che si corre ad avere rapporti sessuali non protetti. La trasmissione per via sessuale nella nostra casistica rappresenta circa il 90% dei pazienti. Se non curato l’Aids è una malattia mortale. – continua Pusterla – L’infezione, infatti, rimane latente per anni prima di manifestarsi clinicamente e a quel punto ormai le difese immunitarie sono state distrutte e la capacità di recupero con i farmaci più difficoltosa. Solo se diagnosticato precocemente l’Aids è una malattia che consente sia una qualità di vita che una sopravvivenza ottimale”.

Dei pazienti seguiti al Sant’Anna, 58 casi sono risultati co-infetti con il virus dell’epatite virale di tipo C e 15 casi co-infetti con il virus dell’epatite virale di tipo B.

Test gratuiti e anonimi per Hiv, epatite virale di tipo B e C, sifilide, colloqui informativi, individuali e di coppia sono alcune delle attività per la prevenzione e la diagnosi precoce promosse da Asst Lariana, attraverso l’ambulatorio-Day Hospitaldi Malattie Infettive all’ospedale Sant’Anna e il Centro Ist (Centro Infezioni Sessualmente Trasmissibili) alla Casa di Comunità di via Napoleona, a Como.

Informazioni utili

I test di screening per Hiv vengono svolti al Day Hospital di Malattie Infettive all’ospedale Sant’Anna (Piano 0) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10 (accesso libero, senza impegnativa, test gratuito e in anonimato); il counseling post test con ritiro del referto viene concordato direttamente con il paziente. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it (e poi cliccare su ospedale Sant’Anna/attività/Malattie Infettive).

Al Centro Ist – che si trova al quinto piano del Monoblocco di via Napoleona – i test vengono effettuati il lunedì e il mercoledì dalle 7.30 alle 9; la consegna degli esami il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 9. E’ garantito il totale anonimato. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 8000896972 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30. Per maggiori informazioni consultare il sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it (Casa di Comunità Napoleona/Dermatologia/Centro Ist).