Avevano allestito una tenda da campeggio nei giardini pubblici in viale Tokamachi a Como, sotto ad un albero, a poca distanza dalla stazione San Giovanni. Ieri pomeriggio gli agenti della polizia locale hanno trovato all’interno due uomini entrambi stranieri e privi di documenti. Li hanno poi accompagnati al comando per l’identificazione. Si tratta di due cittadini di origini indiane, 40enni, irregolari sul territorio nazionale. Sono stati denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione con obbligo di presentarsi in questura. Hanno violato anche il regolamento comunale di polizia urbana con immediato allontanamento dalla zona dei giardini.

Aprono l’auto per rubare, due denunciati

Sempre la polizia locale nella serata di giovedì dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa è intervenuta in via Pessina constatando il danneggiamento di un’auto parcheggiata allo scopo di rubare ciò che era presente all’interno. Dopo aver raccolto ulteriori segnalazioni sul posto, durante la ricognizione dell’area di via Brambilla, via Dante, via Lega Insurrezionale gli agenti hanno intercettato due ventenni nordafricani con dimora in Svizzera e già noti alle forze dell’ordine oltreconfine. Perquisiti si è poi proceduto con l’identificazione. Tra gli oggetti ritrovati, il proprietario del veicolo danneggiato ha riconosciuto gli occhiali lasciati nella propria auto. I due sono stati denunciati, dopo la querela sporta dal proprietario della vettura, per furto aggravato dalla violenza sulle cose.