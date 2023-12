Si parla di “giornate in cui si potranno creare situazioni di criticità e pericolo per l’ordine pubblico vista la configurazione della viabilità cittadina” nell’ordinanza del Comune di Como per gli eventi natalizi. Ordinanza pubblicata oggi ad una settimana dall’avvio delle prime iniziative in città.

Anche quest’anno la concomitanza dagli eventi nel capoluogo (già in corso) e a Cernobbio (in partenza il prossimo 7 dicembre) richiede di salvaguardare e tutelare l’incolumità dell’utenza garantendo i percorsi per i mezzi di soccorso.

Le misure “modulabili” in base alle necessità

Le misure previste, modulabili in base alle effettive necessità prevedono da oggi (giorno in cui si sono accese le luci in centro storico e l’albero in piazza Duomo) al 7 gennaio la sospensione del traffico lungo via Milano da piazza San Rocco a piazza Vittoria in entrambi i sensi di marcia dalle 14 alle 20 nei giorni festivi e prefestivi. Sono esclusi dal provvedimento autobus, mezzi di soccorso, veicoli dei residenti e dei frontisti. Nella stessa fascia oraria e nelle stesse giornate, quindi festivi e weekend, sarà possibile la sospensione del traffico anche in via Sacco, in viale Geno e Lungo Lario Trieste, in via Rubini.

Lungo il quadrilatero del centro città tra via Vittorio Emanuele, via Cinque Giornate, via Luini e via Indipendenza è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, l’utilizzo di monopattini (elettrici e non). Prevista la possibilità per gli autorizzati ad accedere ai parcheggi privati che rientrano in quest’area di sostare in un’altra parte della zona a traffico limitato senza creare pericolo o intralcio.

Tra le altre misure previste, qualora Cernobbio dovesse istituire il divieto di transito per il traffico proveniente da via Per Cernobbio, i veicoli diretti in centro città saranno deviati verso l’imbocco autostradale all’altezza della rotatoria con via Pellico. Vale la pena ricordare che sulla A9 a partire dal prossimo 5 dicembre sarà sospeso il cantiere che ripartirà soltanto a fine febbraio per poi concludersi i primi giorni di maggio.

I provvedimenti – come detto – entreranno in vigore esclusivamente quando il comando della polizia locale lo riterrà necessario. Potranno essere attivati progressivamente e parzialmente in base alle esigenze del momento.

Lo scorso anno il caos viabilistico è stato una costante soprattutto nelle giornate più calde dello shopping natalizio o in concomitanza con i momenti clou delle manifestazioni.