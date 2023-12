Mister Cesc Fabregas non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria conquistata nella trasferta di Bolzano (1-0 contro il SudTirol, con rete di Oliver Abildgaard). “Si può fare meglio – ha esordito – ma sono contento della competitività e della personalità della squadra, specialmente nel secondo tempo, che è stato veramente molto buono. E’ questo il calcio che noi vogliamo giocare. Dopo il nostro gol logicamente gli avversari ci hanno pressato un po’ di più, ma noi abbiamo saputo soffrire, mettendo l’energia giusta anche in fase difensiva. Tutti in questa fase hanno dato un contributo importante. Il primo tempo? Sapevamo che avremmo trovato un SudTirol schierato con 442, una formazione molto diretta, che punta su lanci lunghi e sulle seconde palle. Ci siamo preparati conoscendo le loro caratteristiche. Ci siamo schierati in un modo in cui non siamo abituati a giocare. I due play, Kone e Abildgaard, hanno fatto una grande partita. Ma il discorso vale anche per gli altri, per chi è subentrato e per i nostri uomini di qualità che hanno svolto un lavoro perfetto”.