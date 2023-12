Canton Ticino, arrestata una donna di 42 anni cittadina slovacca, residente in Slovacchia, sospettata di aver preso parte a tre truffe agli anziani nel Bellinzonese e nel Luganese.

Il copione è lo stesso: gli autori della truffa, spacciandosi per un medico oppure un agente, chiedono con insistenza un’importante somma di denaro necessaria a coprire le cure di un congiunto stretto affetto da una grave malattia o incorso in un incidente stradale. Con la scusa dello scarso tempo a disposizione, i truffatori mettono pressione alla vittima e la spingono a consegnare il denaro a disposizione o gli averi custoditi in casa.

La 42enne è stata fermata in flagranza di reato in via Franco Zorzi a Bellinzona dopo aver appena recuperato la refurtiva a casa di un’anziana della zona. L’arresto è stato reso possibile grazie all’intensa attività investigativa messa in atto dalla Polizia cantonale, che ha portato alla sua identificazione, nonché al conseguente dispositivo di ricerca. L’ipotesi di reato è di ripetuta truffa aggravata.