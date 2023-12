48 nuovi carabinieri arrivati in provincia di Como. Sono giovani militari appartenenti al 141mo e al 142mo corso formativo delle Scuole Allievi.

Fanno parte dei 931 nuovi militari arrivati in Lombardia, assegnati alle 460 tenenze e stazioni nelle 12 province della regione.

Si tratta di un aumento del personale fisiologico e già previsto.

I militari assegnati alle altre province

Alla provincia di Milano sono stati assegnati 274 militari (di cui 96 ai reparti del capoluogo), 31 quelli in arrivo a Lecco, 80 a Varese. 95 per la provincia di Bergamo, 120 per Brescia, 40 per Cremona, 26 per Lodi, 46 per Mantova, 81 per Monza-Brianza, 60 per Pavia, 30 per Sondrio e 80 per Varese.

Un quarto del totale è composto da donne, in tutto 233 militari.