Grave infortunio sul lavoro a Dongo oggi intorno alle 14 per un 55enne. in via Falk. Da quanto è emerso sembra che l’uomo si trovasse sul cassone di un camion quando è caduto picchiando la testa, per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è scattato in codice rosso (quindi massima criticità). A Dongo sono arrivate ambulanza e automedica. In volo si è alzato l’elisoccorso che lo ha poi portato in ospedale. Intervento dei carabinieri di Menaggio e, come avviene nei casi di infortunio sul lavoro, i tecnici dell’Ats Montagna.