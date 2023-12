Linea Como-Milano. Su sei linee ferroviarie che attraversano il territorio comasco, tre presentano criticità nel percorso. E’ il triste rendiconto della mattinata odierna sulle tratte che collegano Como con il resto del territorio.

Ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso con cui – se non tutti i giorni quasi – pendolari e viaggiatori sono costretti a fare i conti. Dopo gli scioperi delle scorse settimane oggi l’ennesima mattinata di passione.

“Il treno delle 6:36 da Chiasso per Milano Centrale è stato cancellato, stessa sorte per il convoglio delle 8:05 da Como a Milano. I pendolari fermi a Chiasso sono stati lasciati a piedi dalle 6.36 del mattino e successivamente diretti a Como per prendere il treno delle 7:03 in ritardo – spiega Ettore Maroni, portavoce del comitato pendolari Como – Inoltre il treno è partito senza alcuna indicazione ai viaggiatori”.

Ritardi sulla S11 – che collega Chiasso a Milano passando per Como – a causa di guasto e ancora treni cancellati per consentire un intervento tecnico e infine altre cancellazioni per interventi di manutenzione straordinaria. Una giornata difficile per quanti questa mattina hanno dovuto prendere il treno per spostarsi. I disservizi sono praticamente quotidiani.

Basta consultare il sito trenipendolari.it che monitora in tempo reale l’andamento del traffico ferroviario. Analizzando la direttrice S11 che collega Chiasso-Como-Milano-Rho. A novembre su un totale di 1463 convogli soltanto 350 sono risultati in orario. 930 quelli in ritardo e 183 quelli soppressi, vale a dire il 76% del totale. Tre treni su 4 hanno viaggiato non rispettando i tempi previsti o non hanno viaggiato proprio. Leggendo il dato al contrario va da sé che solo uno su 4 era in orario.

La situazione non cambia se si prendono in considerazione i primi giorni di dicembre (dal 1° al 4): 84 treni in ritardo e 36 convogli soppressi. 40 quelli in orario. Il dato inoltre non tiene conto della giornata di oggi, particolarmente critica sotto il profilo della circolazione. Un poco lusinghiero risultato ottenuto in soli quattro giorni.